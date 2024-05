Chat GTP copia la voz de la actriz Scarlett Johansson a pesar de que ella lo rechazó

Desde el momento de la presentación de este nuevo formato, todo el mundo pudo apreciar el gran parecido con el de la actriz, que pone la voz a la IA protagonista de la película Her. "Cuando escuché la demo publicada, me sorprendió, me enfadó y me quedé en shock de que el señor Altman hiciera una voz que sonaba tan extrañamente similar a la mía, tanto que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia", dijo Johansson en un comunicado publicado por 'Variety'.