A la hora de navegar por internet no solemos prestar atención a ciertos automatismos que utilizamos al visitar páginas webs en redes sociales como X o Instagram. Es frecuente toparnos con URL`s acortadas que reducen significativamente la longitud de la dirección del sitio web original . En ciertos casos, son muy útiles, ya que nos permiten enviar enlaces en versión reducida de forma muy sencilla y rápida a plataformas como WhatsApp o a la bandeja de mensajes privados de Instagram. Copiar el enlace al completo resulta bastante más incómodo.

Con todo, es importante tomar ciertas precauciones cuando las utilicemos. Una URL acortada nunca coincide con el dominio real de la página web que queremos visitar, y eso puede ser una ventaja para los ciberdelincuentes, que se aprovechan de la confianza de los usuarios para abrir puertas traseras a nuestra información sensible, claves y contraseñas.

El problema suele venir cuando no comprobamos la fuente de origen. Una dirección acortada, en principio, no permite saber a qué sitio web estamos accediendo hasta que no pinchamos en el enlace. Por tanto, es muy distinto acortar nosotros mismos una URL cuyo origen conocemos que, por ejemplo, pinchar en una acortada que hemos encontrado aleatoriamente en alguna red social. En el segundo caso, podríamos haber accedido a un sitio web malicioso por habernos fiado demasiado rápido de lo que veían nuestros ojos.