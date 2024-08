TikTok cada vez más inteligente: esta es la nueva herramienta para encontrar canciones

En algunas zonas ya está a disposición de los usuarios, pero todavía no está disponible a nivel global. Sound Search , tiene como objetivo también encontrar y comprender de manera más efectiva las tendencias musicales actuales.

Hace unos días, la plataforma propiedad de ByteDance habría desarrollado esta funcionalidad para competir con servicios como el que ahora ofrece esta plataforma de Google y otros como Shazam. Esta, por el momento, no es capaz de reconocer canciones tarareándolas o cantándolas, sino únicamente aquellas que se reproduzcan desde una fuente de audio.

TechCrunch, que ha tenido la oportunidad de probar Sound Search, ha adelantado que cuanto más popular parece ser una canción en la 'app', más probabilidades hay de que esta herramienta la reconozca. Esto lo ha descubierto con 'Umbrella', de Rihanna, y 'Crazy In Love', firmada por Beyoncé. Sound Search no estuvo muy acertada, en cambio, a la hora de identificar la canción 'Fly', de Hillary Duff, o 'Magic', de One Direction. En ninguno de estos casos, mostró vídeos que incluyesen esos temas.