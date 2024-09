Programar el encendido y apagado automático de tu móvil es una opción útil para todos aquellos que desean ahorrar batería, establecer un horario de desconexión total o simplemente automatizar el uso del teléfono durante la jornada. Dependiendo del tipo de dispositivo y la capa de personalización que tenga instalada, los pasos pueden variar ligeramente, pero son muchos smartphones ofrecen esta funcionalidad . Por supuesto, como no podía ser de otra manera, el proceso es diferente en dispositivos Android y en iPhone.

Una excepción sería Samsung. Esta marca, aunque en el pasado ofrecía esta opción en versiones anteriores de su interfaz One UI, ha eliminado la función de encendido/apagado automático en algunos de sus modelos. Sin embargo, aún se puede programar un reinicio automático, lo que ayuda a mejorar el rendimiento del teléfono, aunque no cumple la misma función de apagado total que otras marcas sí que ofrecen.

A diferencia de los dispositivos Android, iPhone no permite programar el encendido y apagado automático del dispositivo. Esta función está disponible en otros dispositivos de Apple, como los ordenadores Mac, pero no en sus teléfonos móviles. Apple parece haber optado por no implementar esta función, posiblemente para evitar que los usuarios se queden sin conexión sin darse cuenta o para evitar posibles interferencias en el funcionamiento del sistema.