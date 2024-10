El problema de seguridad que ha hecho que WordPress se apropia del 'plugin' de su competidor WP Engine

WordPress.org es un CMS que publica bajo la licencia pública general de código abierto y que está desarrollada por un equipo de voluntarios desde su fundación en 2003. Dos años después llegó WordPress.com, un servicio comercial propiedad de Automattic, que ofrece servicios de alojamiento, dominio y soporte para WordPress, que cuenta con distintos planes de precios. Su competidor, WP Engine , es otra firma de corte similar fundada en 2010 y que ofrece servicios de alojamiento, así como sitios web basados en Wordpress. Asimismo, no está vinculada al proyecto original del CMS , pero tiene acceso a recursos de la plataforma, como temas y complementos.

Uno de los complementos que desarrolla es Advanced Custom Fields (ACF), que no viene preinstalado con WordPress y que permite a los usuarios controlar las pantallas de edición del servicio y crear campos personalizados desde el panel de 'Administración'. Por ello, WordPress, que actualmente está enfrentada a WP Engine por diferencias en torno al comentado 'software' de código abierto, ha anunciado que se ha hecho con el control de ACF y que ha optado por lanzar un nuevo complemento , Secure Custom Fields (SCF).

SCF, que ya se ha actualizado en el directorio de 'plugins', ofrece las mismas funciones que ACF y "convierte los sitios web de WordPress en un sistema CMS completo". También permite "tomar el control total" de las pantallas de edición de WordPress y datos de más de 30 tipos de campos personalizados. Este, no obstante, se ha actualizado para "eliminar las ventas adicionales y comerciales y solucionar un problema de seguridad ", según ha informado WordPress. Además, ha explicado que este nuevo 'plugin' será gratuito y que si algún desarrollador desea participar en su mantenimiento y mejora, ha de ponerse en contacto con el equipo del sistema de gestión de contenidos.

La plataforma también ha apelado al punto 18 de las pautas del 'Directorio de complementos', adjuntando este apartado de su repositorio disponible en GitHub. En este apartado señala que se reserva el derecho a mantener este directorio "lo mejor que pueda" y que lo hace con el fin de garantizar la calidad general de los complementos y proteger a los usuarios de la plataforma. Asimismo, indica que se reserva el derecho a actualizar sus directrices "en cualquier momento", "deshabilitar o eliminar cualquier complemento del directorio", incluso por razones no cubiertas explícitamente por las pautas.

De esta manera, los sitios que siguieran las instrucciones del equipo de ACF sobre cómo actualizar el complemento, seguirán recibiendo las nuevas versiones de este 'plugin' de parte de WP Engine. Aquellos que siguen usando el servicio de actualización de WordPress.org y no han optado por cambiar las actualizaciones ACF de este servicio de 'hosting', pueden actualizarlo a SCF.

Por último, en los que hayan activado las actualizaciones automáticas de la plataforma, el complemento se reemplazará automáticamente por Secure Custom Fields, lo que ha considerado "una actualización mínima" para solucionar el problema de seguridad, aunque no ha concretado en qué consiste el comentado fallo. Además, WordPress ha dicho que, aunque en anteriores ocasiones han surgido "situaciones similares", no se han dado "a esta escala". "Esta es una situación rara e inusual provocada por los ataques legales de WP Engine", ha reconocido, asegurando que no prevé que eso ocurra con otros 'plugins'.