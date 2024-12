Caída mundial de ChatGPT

ChatGPT , uno de los chatbots de inteligencia artificial (IA) más populares del planeta, está caído a nivel mundial . El chatbot de OpenAI no funciona desde las 20:00 horas (hora penínsular) de este jueves, 26 de diciembre y, en estos momentos, sigue sin poder usarse. La empresa, liderada por Sam Altman , no ha dado detalles sobre el problema, del que se desconoce su origen y que afecta al servicio tanto en España como a nivel internacional.

En el caso de la página, los usuarios están presentando problemas para enviar consultas y por tanto no están recibiendo respuestas. En la app, ChatGPT muestra el mensaje “Request is not allowed. Please try again later”, que al español traduce: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”.