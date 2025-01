La Policía Nacional ha compartido dos sencillas opciones para aquellos usuarios que desean evitar recibir llamadas de números desconocidos, una de las principales molestias que pueden generar las llamadas no deseadas y el fraude telefónico.

La primera opción consiste en activar la función de "configuración teléfono" y seleccionar "silenciar llamadas de teléfonos desconocidos" . Al hacerlo, todas las llamadas que provengan de números no guardados en tu lista de contactos, serán enviadas automáticamente a tu buzón de voz.

La segunda alternativa recomendada por la Policía Nacional es descargar una aplicación diseñada para detectar llamadas no deseadas. Estas aplicaciones, que pueden ser activadas también desde los ajustes del teléfono, identifican llamadas como "no deseadas" o "venta telefónica".

Ambas opciones proporcionan una forma eficaz para evitar las molestias ocasionadas por llamadas no deseadas, algo que la Policía Nacional recomienda para protegerse de fraudes y mejorar la seguridad de los usuarios. Si bien estas herramientas no sustituyen la necesidad de estar alerta ante posibles estafas, ofrecen una capa adicional de protección al reducir la posibilidad de recibir llamadas no solicitadas.