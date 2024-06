Universal, Sony y Warner, unidas contra la IA: presentan una demanda millonaria por vulneración del copyright

De esta forma, los demandantes consideran que Suno genera "con frecuencia resultados con un gran parecido a las grabaciones con derechos de autor", tal y como han podido comprobar con canciones como 'Deep down in Louisiana to New Orle' -con una estructura muy similar a 'Johnny B. Goode', de Chuck Berry- o 'One, Two, Three O'Clock', presuntamente entrenada con 'Rock Around The Clock', de Bill Haley & His Comets.