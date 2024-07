Reproducción asistida: un estudio analiza el tiempo de expansión de los embriones como factor predictivo

Son varios los parámetros que pueden analizarse para la selección embrionaria, y muchos los factores que pueden influir en esta elección. En concreto, el estudio “Predicting fetal heartbeat in vitrified blastocysts through artificial intelligence analysis of post-warming images and videos”, liderado por IVI Valencia y presentado en el 40º Congreso ESHRE en Ámsterdam, analiza la expansión de los embriones tras su desvitrificación como factor predictivo de la viabilidad embrionaria.