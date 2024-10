Muchos usuarios se están encontrando con la aparición de nuevos servicios de IA generativa que se integran por defecto en el software ofimático. Microsoft , por ejemplo, está integrando su herramienta Copilot en la mayoría de aplicaciones. También ocurre lo mismo con Google , que está haciendo lo propio con los servicios de su plataforma . Todo parece indicar que, en los próximos años, esta tecnología será de uso habitual, así que no son pocos los usuarios que se plantean realizar algún curso de iniciación para sacar el máximo provecho de estas herramientas.

De entrada, una de las principales ventajas de la IA generativa es que no se requiere de grandes conocimientos para su uso y es muy intuitiva. Al final, se trata de conocer los trucos para entender cómo le podemos solicitar aquello que necesitamos usando el lenguaje natural, en qué situaciones puede dar resultados erróneos y las precauciones que debemos tomar. En esta línea, existen varias plataformas que ofrecen cursos online gratuitos para ‘romper el hielo’: una de ellas es ‘Grow with Google’, y la otra es ‘AI for Beginners’, de Microsoft.