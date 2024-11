La reina Isabel II y Boabdil 'reviven' en entrevistas virtuales y cuentan su verdad

"No fui tan mala reina como me pintan", asegura la reina española Isabel II en entrevistas virtuales de ficción donde cuentan su verdad

"No fui tan mala reina como me pintan", asegura la reina española Isabel II, mientras Boabdil el Chico afirma: "Yo no fui un traidor". Así responden estos personajes en sendas entrevistas virtuales de ficción donde cuentan su verdad, un trabajo de periodismo histórico basado en investigación documental.

Esas conversaciones y otras con protagonistas de la Historia como Carlos I de España o Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, pueden escucharse en archivos de audio (pódcast) creados por el periodista Rafael Salas y disponibles en plataformas como Apple Podcasts, Spotify e iVoox, en el canal 'Entrehistoria', de acceso gratuito.

"Lo que responde el personaje está suficientemente contrastado. Nada de lo que dice es inventado, su opinión la he descubierto en los manuales que he investigado en la Biblioteca Nacional, donde he accedido a manuscritos traducidos", ha asegurado en una entrevista con EFE el autor.

La gestión de Isabel II

Según explica Salas, la española Isabel II "no fue una mala reina en cuanto a que hizo muchas cosas importantes de avance legislativo y de desarrollo en España", "tenía buenos ministros, que fueron los protagonistas de estas actuaciones" y "la gestión de la reina como gobernante no estuvo mal, pero su vida privada fue un desastre".

Añade que Boabdil entregó pacíficamente Granada a los Reyes Católicos, "sin pegar un cañonazo", lo que le valió ser considerado "un cobarde".

Sin embargo, precisa que Boabdil estaba "convencido de que los Reyes Católicos iban a ganar la guerra y no tenía sentido alguno sacrificar a toda la población de Granada, para al final perder la batalla. Entonces entregó las llaves a los reyes", por lo que destaca que "fue un hombre pragmático".

Boabdil y su madre

Respecto a la frase histórica de la madre de Boabdil a su hijo 'llora como un niño lo que no has sido capaz de defender como un hombre', el último rey de Granada cuenta en la entrevista que eso "es mentira".

"Mi madre no venía conmigo, eso lo escribió un fraile que hizo un tratado sobre mí poniéndome a parir, puso eso y ha pasado a la Historia, pero no lo dijo mi madre nunca porque entendía perfectamente lo que yo había hecho", indica Salas poniendo voz al personaje.

El autor incide en que escritores que han estudiado la vida de Boabdil afirman "categóricamente" que la famosa frase no es cierta, que no se dijo en ningún momento "porque además la madre era una aliada completa de su hijo, no así su padre, con el que incluso estuvo en guerra".

Carlos I

Carlos I de España y V de Alemania, "que fue el hombre más poderoso del mundo en su época, el mundo prácticamente era suyo", nació "en un retrete" cuando su madre, Juana la Loca, se sintió indispuesta, afirma Rafael Salas, que indica que eso está documentado.

El autor recurre al formato de entrevista periodística y aborda aspectos poco conocidos de personajes históricos que pueden ser de interés para el público.

Cada pódcast le requiere un conocimiento lo más profundo posible del personaje y de su historia, de sus acciones, de su vida, y luego profundizar un poco más para descubrir lo que la gente no sabe y todo lo canaliza a través de preguntas y sus respuestas.

Él mismo se encarga de la postproducción en su estudio y ya planea otra entrevista virtual con Hernán Cortés, al hilo de la polémica sobre los conquistadores españoles.

Divulgación

Su objetivo es divulgativo, que el trabajo sirva al público, y algún catedrático universitario de Historia, que ha reproducido estos pódcast en sus clases, lo anima al considerar que "es la mejor manera de enseñar Historia a los chavales porque se entusiasman" y "se interesan más por el personaje".

También ha producido algunos más cortos sobre otros personajes como el de 'Tía Agustina', panadera de El Borge (Málaga) que en 1810 se convirtió en heroína al lograr ahuyentar del pueblo, al menos unos días, a las tropas invasoras de Napoleón con la única ayuda de unas abejas.

Este último trabajo ha sido uno de los cinco finalistas en un concurso de Radio Nacional de España y Fundación 'la Caixa' entre un amplio número de participantes.

Además ha creado una radioficción sobre la hazaña de Blas de Lezo en Cartagena de Indias cuando plantó cara a los ingleses que querían quedarse con el imperio español.

Salas, ya jubilado, presidió la Asociación de la Prensa de Málaga durante cinco años, fue jefe de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, trabajó en 'Diario 16 Málaga' y 'Sol de España', entre otros medios de comunicación, y destaca el soporte del pódcast por la posibilidad de escucharse cuándo y dónde cada uno desee.

