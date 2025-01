Así es Death Clock: la app que usa IA para decirte qué día morirás

Con el paso del tiempo se han ido desarrollando diferentes aplicaciones que no dejan de sorprendernos . La mayoría de ellas sirven para entretenernos o ponernos las cosas más sencillas, pero hay otras que parecen diseñadas para encogernos el corazón. Mientras que algunas nos ayudan a hacer la compra y organizar nuestros calendarios , otras nos señalan la fecha exacta de nuestra muerte.

Esto es precisamente lo que hace Death Clock, una app que puede utilizar todo el mundo, pero que no es demasiado recomendable para aquellos que tienden a dejarse sugestionar. Por suerte no se trata de una de esas aplicaciones que predice tu futuro y señala no solo el día, sino también la causa de tu muerte, Death Clock está diseñada para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, pero lo hace metiéndonos un poco de miedo (a algunos, claro).