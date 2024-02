Encontrar el amor no es sencillo, no solo porque haya muchos peces en el mar y no todos sean compatibles, también porque hay personas a quienes no les preocupa jugar con los sentimientos y esperanzas de otros con tal de conseguir sus objetivos. Existen varias formas de estafas amorosas y románticas y San Valentín es la fecha ideal para ponerlas en práctica, aunque no solo hay que estar pendiente ese día.