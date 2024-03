Los amantes de los viajes son conscientes de que no siempre se puede llevar todo aquello que nos gustaría cuando viajamos en avión y en ocasiones es necesario priorizar unas cosas frente a otras. Han perfeccionado el arte de hacer maletas y listas para saber qué cosas pueden llevar y qué otras tendrán que quedarse en casa .

Sin embargo, hay ocasiones en las que no podemos renunciar a nada en nuestro equipaje, elementos de los que no podemos prescindir y que además forman parte de lo que se considera equipaje especial, que tiene un sistema diferente de facturación .

Este tipo de equipajes no puede ser procesado por los sistemas automatizados del aeropuerto, por lo que debe ser tratado de otro modo más personal. No solo será necesario facturarlo en el mostrador que la aerolínea especifique para ello , también tendrás que recogerlo en las cintas específicas de equipajes especiales.

Muchos aeropuertos tienen cajas específicas para bicicletas o un sistema para facturar los esquís. Los criterios de las aerolíneas en el caso de las personas con movilidad reducida son particulares, no todas tienen las mismas normas, por lo que conviene informarse con antelación.

Dependiendo de las características de la silla de ruedas, no siempre permiten que suba al avión con el pasajero, lo que puede suponer un gran problema en muchos casos. En el caso de que no dejen que acceda con ella, será transportada en la bodega y la aerolínea facilitará otra hasta llegar a destino. La compañía tiene la obligación de facturar la silla de ruedas sin coste adicional, algo que no sucede con el resto de equipajes especiales, que sí que tendrán un sobrecoste.