A pesar de que solemos hacer las cosas tras un tiempo de reflexión, esto no quiere decir que no podamos arrepentirnos después de haber contratado un servicio o hecho una compra. Para estos supuestos existe el derecho de desistimiento de los consumidores que nos permite devolver una compra que hemos hecho online, o queremos retractarnos de un contrato que hemos firmado, por ejemplo, por un curso que más tarde nos damos cuenta de que no podremos realizar.