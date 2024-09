Unas vacaciones en autocaravana son un sueño para muchas personas que han optado por este sistema para poder disfrutar de unos días de descanso en libertad, sin tener que depender de transportes o alojamientos que no siempre son de su gusto. Viajar con la ‘casa a cuestas’ es una opción que cada vez escoge más gente por sus muchas ventajas, pero estos vehículos requieren ciertos cuidados.

Igual que sucede con el resto, es necesario pasar las revisiones establecidas para este tipo de vehículos, aunque no siempre sabemos bien cuándo son o cada cuanto tiempo es necesario que pasen la ITV. Esto es esencial, porque si está caducada, incluso si ya tenemos cita previa para renovarla, es posible que nos sancionen, por lo que llevarlo todo al día será esencial para evitar gastos extra como el que supone la multa.

Una autocaravana es un vehículo con el que podemos viajar de un lugar a otro, pero también es mucho más, por lo que no es raro que se revisen más cosas al pasar la ITV . Algunas son comunes, como el estado de las luces y los neumáticos, pero otras son específicas de este tipo de vehículos, como la instalación del gas y el depósito de agua, asegurándose de que no haya fugas y todo esté en buenas condiciones.

Más allá de los aspectos técnicos del vehículo, también se revisa que la documentación esté en regla, tanto la ficha técnica como el permiso de circulación y el seguro, que será necesario tenerlo contratado para poder circular . Estas revisiones son habituales, pero no en todos las estaciones ITV tienen las herramientas y sistemas necesarios para hacerlo, por lo que conviene asegurarse de que la que hemos seleccionado para ello puede revisar la autocaravana que llevemos.

Así, una vez al año, los expertos se asegurarán de que todo sigue bien y que no hay peligro en seguir circulando con este vehículo, que todos sus componentes se ajustan a la normativa vigente y que no existe riesgo no para quienes van en el vehículo ni para otros conductores.