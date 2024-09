Uno de los electrodomésticos más valorados es la lavadora , que nos permite tener ropa limpia con un mínimo de esfuerzo, pero no conviene olvidarse de la secadora, que consigue que tengamos la ropa seca en menos tiempo y sin necesidad de tener que tenderla.

Por supuesto, no todo son ventajas, también hay que tener en cuenta que es un aparato más que hay que instalar, que puede que algunas prendas encojan, porque las secadoras son ideales para sábanas y toallas, pero no para prendas delicadas, y que hay que mantenerlas bien cuidadas y limpias para que duren más tiempo. Por ejemplo, no podemos olvidarnos de limpiar el filtro.