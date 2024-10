Cómo evitar que los coches se te peguen detrás: el consejo viral de un profesor de autoescuela

Las normas de circulación son de obligado cumplimiento en carretera, pero también las de educación. De hecho, a menudo no somos conscientes de ello, pero ambas se solapan, como sucede al respetar la distancia que tiene que haber entre un coche y el de delante . Al respetarla, no solo estamos evitando poner nervioso al otro conductor y darle su espacio por si surge cualquier contratiempo, también estaremos haciendo caso de las normas de tráfico, respetando la distancia de seguridad obligatoria .

Esto, que parece muy sencillo de entender, no siempre es respetado por todos los conductores, de hecho hay algunos que parecen querer atravesar el vehículo de delante en lugar de pretender adelantarlo. Pegarse demasiado al coche que circula delante es una práctica más frecuente de lo que debería y no solo es molesta, también es peligrosa.

El truco ha sido todo un éxito, no solo por la manera divertida en la que el profesor tiene aleccionado a su alumno, que no parece ser la primera vez que se enfrenta a esta incómoda situación, también porque aparentemente es efectiva, por lo menos durante un rato. El sistema que emplea este profesional es activar el limpiaparabrisas y el agua, haciendo así que salpique al coche que está demasiado cerca y este frene para alejarse instintivamente, para que no le vuelvan a mojar. En el propio vídeo compartido en la red social se puede ver cómo este sistema funciona, aunque lo haga solo durante un ratito.