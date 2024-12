Muchas zonas de Madrid, y cada vez más, limitan el acceso a determinados vehículos

Los conductores no siempre tienen claro si es posible acceder al aeropuerto sin etiqueta en el coche

El Ayuntamiento de Madrid alerta: Desde el 1 de julio circular sin etiqueta por la M-30 y M-40 se multará con 200 euros

El aeropuerto de Madrid no solo es uno de los más famosos del país, también es uno de los más transitados y es habitual que aquellos que acuden por primera vez tengan ciertas dudas. Una de las más comunes es si es posible acceder a él en un vehículo sin etiqueta, algo que cada vez es menos frecuente en Madrid, donde la Zona de Bajas Emisiones ya comprende toda la ciudad, lo que hace que los coches sin etiqueta que no pagan el impuesto de circulación en la capital no puedan circular.

Para quienes van habitualmente al aeropuerto esto no supone ningún problema, pues tiene claro qué sucede, si pueden llevar el coche y si eso les acarrea el pago de una multa después. Sin embargo, las personas que no hacen ese recorrido de manera habitual pueden tener muchas dudas al respecto. No es algo sorprendente, pues aunque hay una respuesta, no es tan sencilla como parece porque el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encuentra dentro de Madrid capital y a partir del 1 de enero, los coches que no tengan etiqueta de la DGT no podrán circular por ninguna calle de Madrid.

¿Puedes llegar al aeropuerto de Madrid si tienes un coche sin etiqueta?

¿Se puede llegar al aeropuerto con un vehículo sin etiqueta? La respuesta a esta pregunta es que sí, se puede acceder a él, pero hay que hacerlo de una forma determinada, porque no todos los caminos son adecuados para ello y hay que tener cuidado para saber por dónde hay que circular si se quiere evitar enfrentarse a multas y sanciones.

Se puede ir al aeropuerto de Madrid con coches y vehículos sin etiqueta, pero nunca desde otros barrios de la ciudad de Madrid o atravesando la capital por la M-30. No obstante, en las carreteras de acceso al aeropuerto no se multa, por lo que será necesario acceder a él desde estas autovías y carreteras y sin pasar por aquellas que parten o atraviesan la ciudad y que son potestad del Ayuntamiento.

Hay varias carreteras y autovías que tienen acceso al aeropuerto, como la M-11, la M-12 (Eje Aeropuerto), la M-13 (que conecta la M-12 con las terminales T1, T2 y T3) y M-14. Todas estas autovías son gestionadas por el Gobierno, por lo que son de titularidad estatal, lo que supone que no sean potestad del Ayuntamiento y no puedan multar en ellas. No están incluidas en Madrid ZBE, tal y como confirmó el Ayuntamiento a Motor Pasión, y son de libre acceso, independientemente de la etiqueta medioambiental de nuestro coche.