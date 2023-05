Festival Cannes 2023: la modelo Sophia Hadjipanteli, promotora de la campaña por la 'uniceja', revoluciona la alfombra roja

El Festival de Cannes 2023 ha dejado una gala llena de emociones y momentos destacados para todas las estrellas allí presentes en una de las noches más importantes para el elenco de Hollywood. Actores como Michael Douglas o Harrison Ford, quien se convirtió en el protagonista de la gala tras recibir la Palma de Oro de Honor por sorpresa, no fueron los únicos destacados en la gala, pues la modelo chipriana, Sophia Hadjipanteli, promotora de la campaña por la 'uniceja', deslumbró en la alfombra roja con un impactante vestido que eligió para asistir al estreno de la película de Martin Scorsese, 'The Killers Of The Flower Moon'.