Muere el actor Ray Stevenson en Italia, donde se encontraba rodando una película, a los 58 años

Ray Stevenson, actor británico nacido en 1964 en la ciudad de Lisburn, Irlanda del Norte, ha fallecido a los 58 años en Italia, donde se encontraba rodando la película 'Cassino a Ischia' dirigida por Frank Ciota. Su debut en el cine se produjo en 1998 en la cinta 'The Theory of Flight' de Paul Greengrass y también trabajo en 'King Arthur' (2004), protagonizada por Clive Owen. La triste noticia la dio su publicista a dos días de que el actor cumpliera los 59 años. Uno de sus proyectos más reconocidos es el de su papel como Tito Pullo en la afamada serie 'Roma' (2005-2008), serie en la que además, el actor conoció a la que era su actual pareja , la antropóloga italiana Elisabetta Caraccia , con quien tuvo tres hijos. Entre 1997 y 2005 estuvo casado con la actriz británica Ruth Gemmel.

Además de sus éxitos en el cine más clásico, Ray Stevenson era muy conocido entre los fanáticos de los cómics por su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel, Volstagg, que apareció en las tres películas de 'Thor', así como por interpretar al personaje central en 'The Punisher: War Zone', de 2008. 'Divergente', 'El libro de los secretos', 'G.I. Joe: el contraataque', y 'Los tres mosqueteros', fueron otros de los éxitos en taquilla de Stevenson. Su última aparición en cine fue en 'RRR', que fue nominada al Oscar en la categoría de mejor película extranjera. Ray murió dejando varios proyectos sin estrenar, entre los que destacan la serie de Disney, 'Ahsoka' que pertenece a la saga de 'Star Wars', además de las películas '1242: Gateway to the West' y 'Cassino in Ischia'.