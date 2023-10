Un niño fan de Meryl Streep llora desconsoladamente al conocerla: "Para mí es muy especial verla"

Tal y como puedes ver en el vídeo, el joven Juan no solo tuvo a Streep cara a cara. También pudo mantener una conversación distendida con ella ("Me ha dicho que está encantada de conocerme") y convencerla de que le firmase un cartel con el rostro de la actriz en blanco y negro que iba a juego con su camiseta, en la que se podía leer "I love Meryl". Tras fundirse en un intenso abrazo que provocó que rompiese a llorar desconsoladamente, el pequeño quiso compartir con los medios sus primeras impresiones tras vivir uno de los momentos más importantes de su corta existencia.

"Me llamo Juan, soy fan de Meryl y no me puedo creer que la haya visto en persona y que haya conseguido un autógrafo de ella". Estas han sido sus primeras palabras, todavía entre sollozos, antes de empezar a explicar por qué considera que Streep es la mejor actriz de todos los tiempos. "Puede hacer cualquier papel que lo va a hacer genial. Sus personajes los interpreta muy bien, es una mujer muy fuerte", ha manifestado.