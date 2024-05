"Estoy súper feliz de estar aquí. Muy agradecida. Con una sensación de vivir un sueño por lo que he sentido desde que he pisado estos cayos tan mágicos que tanto me dieron", explicaba Sofía Suescun a Carlos Sobera en su primera conexión en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Lo cierto es que a Sofía se le notaba la emoción hablando desde las alturas de la noria.

El motivo del viaje de Sofía Suescun, no obstante, era darle una sorpresa a Kiko Jiménez. "La verdad es que quiero dejarme llevar. Quiero sentir lo que me corra por el cuerpo y disfrutarlo. Creo que le va a venir bien un chute de energía. Lo que estamos aquí sabemos lo duro que es y él no se lo espera", expresaba Sofía sobre el reencuentro que iba a vivir durante la gala. No obstante, la novia de Kiko también sorprendía revelando que había habido bromas del superviviente que no le habían gustado nada y que "como novia suya, se lo diré", aseguraba.