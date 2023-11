Ser el villano de 'Harry Potter' supuso en él un plus de complicación a la hora de reinsertarse en el mercado. De hecho, tal y como narró en su biografía 'Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard' ('Más allá de la varita: magia y caos de crecer como mago'), Tom Felton pasó tres años en rehabilitación para superar su adicción al alcohol. Unos problemas personales que coincidieron en tiempo con su prolífica carrera como actor, en la que encontramos más de treinta producciones, incluida la exitosa serie 'The Flash'.