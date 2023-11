Los hijos de Shakira le pidieron que llegase a un acuerdo con la Fiscalía: "Han vivido tiempos muy duros"

Este pacto implica aceptar la culpa, pagar una multa millonaria y evitar así el riesgo de prisión y la exposición pública que implica un proceso que se alargaría hasta el 14 de diciembre. Un reconocimiento del delito que echa por tierra sus años de lucha por demostrar que entre 2012 y 2014 no fue residente fiscal en España y que, por ende, no estaba obligada a pagar sus impuestos en el país de origen del que por entonces era su pareja, el futbolista Gerard Piqué.

Su deseo es ahorrar que Milan y Sasha, de diez y ocho años respectivamente, se vean sometidos "a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que esto supone". "Ellos mismos me lo han pedido", ha confesado, "y por ellos he tomado la decisión". "Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir", ha declarado.