En las últimas horas, miles de medios se han hecho eco de una supuesta retirada de Enrique Iglesias

Aclaramos qué ha dicho exactamente el artista para que muchos den por acaba su carrera en la música

El origen de esta confusión tuvo lugar hace justo una semana a raíz de una entrevista que concedió para Today, en la NBC

Si se busca el nombre de Enrique Iglesias en internet aparecen miles de noticias en las que se da por hecho que el artista se retira. Lo mismo sucede en redes sociales. Pero la realidad no es exactamente esta. Este cataclismo mediático que da por sentado el fin de la carrera musical de (con permiso de Rosalía) nuestro artista más internacional es más bien fruto de una confusión. Porque sí, el cantante ha anunciado un cambio en su forma de llevar su carrera. Pero esto no tiene nada que ver con que no vaya a lanzar nueva música nunca más.

Todo ha surgido a raíz de una entrevista que el hijo de Julio Iglesias dio hace justo una semana a Today, el matinal de la NBC. La concedió para promocionar la multitudinaria gira mundial en la que se encuentra inmerso, 'The Trilogy Tour', en la que comparte escenario con Pitbull y Ricky Martin. Y en un momento de la conversación se le preguntó por 'FINAL: Vol. 2', el álbum que lanzará en 2024.

Este es el cambio que Enrique Iglesias quiere dar en su carrera

Cuando en 2021 estrenó el primer volumen de este disco, ese en el que encontramos colaboraciones que terminaron convirtiéndose en hits como 'El Perdón' (con Nicky Jam), 'Duele el corazón' (con Wisin), 'Súbeme la radio' (con Descemer Beuno, Zion y Lennox) o 'El baño' (con Bad Bunny), Enrique Iglesias ya advirtió que la segunda parte, que ya ha confirmado que saldrá a la luz en febrero, supondría cerrar un ciclo.

Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente

"Llevo trabajando en este álbum bastantes años. Y para mí siempre fue, como dije, mi álbum final. Este es", ha zanjado, dejando claro una vez más que no hará "más álbumes" como tal. Sin embargo, el hecho de que considere que ya no quiere lanzar más música en formato disco no implica que no vaya a sacar canciones sueltas. "Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum", ha remarcado.