Hornella Góngora se ha consagrado como una de las mejores drag queens de nuestro país , no sólo por su arte y su creatividad, sino también por su activismo . La drag no ha dudado en alzar la voz por diferentes causas sociales, sobre todo las que tienen que ver con el movimiento drag , el colectivo LGTBIQ+ y la diversidad sexual . Pero Hornella tiene una lucha propia que va más allá, tal y como ha contado en la entrevista que abre la noticia, Góngora contó su historia personal con el VIH y desde entonces se ha convertido en un altavoz para muchas personas .

La artista ha hablado sin tapujos sobre una realidad que a día de hoy nos sigue afectando: el estigma del VIH . En primera persona, Hornella ha recordado el momento en el que contó públicamente que fue paciente de VIH y cómo afectó a su entorno la noticia . Una tarea difícil pero liberadora, que ha servido de ejemplo para que muchos otros pacientes cuenten su propia historia y no se sientan silenciados, reprimidos o avergonzados por vivir con el virus. Y también para el resto de la sociedad, que deben conocer toda la información actual sobre el VIH y "saber qué significa ser indetectable e intransmisible" .

"Para erradicar el estigma del VIH el primer paso es hablar de ello, que la gente sepa que vivimos con personas que son VIH+, que en nuestro trabajos hay personas VIH+ y que hoy en día podemos vivir con ello perfectamente. Ser VIH+ no nos condiciona." , asegura Hornella en la entrevista en vídeo que abre la noticia.

Sabemos que los inicios no son fáciles pero en el caso de Hornella si que lo fue. Ella quería asistir a una fiesta en la que dejaban entrar gratis a las travestis, así que no dudó en draguearse y en subirse a un Hummer rosa junto a otras drags para entrar en la fiesta, ahí nació Hornella. Y desde entonces, Góngora no ha parado de dar espectáculos en salas de fiesta y en teatros, cada vez de mayor calibre.