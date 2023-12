La conmovedora carta que escribió Itziar Castro unos días antes de morir: "Abrazar más a nuestra niña interior"

Esos que te insultan, te agreden, te ponen bellotas en el pupitre y te llaman cerdita, serán tus fans, cómo te he dicho los sueños de cumplen) y te pedirán fotos (muchas fotos, incluso cuando no estés de humor) pero sobre todo te pedirán perdón

"Que esos que te insultan, te agreden, te ponen bellotas en el pupitre y te llaman cerdita, serán tus fans, (sí, tus fans, cómo te he dicho los sueños de cumplen) y te pedirán fotos (muchas fotos, incluso cuando no estés de humor) pero sobre todo te pedirán perdón".

Y siempre, marca Itziar Castro, está ese soplo de entusiasmo y esperanza para todos y todas, porque "el mundo evolucionará tan rápido que todo parecerá nuevo, por eso hay que tener memoria y no olvidar, y no bajar la guardia, para no caer en los mismos errores y para no perder lo conseguido en libertades y derechos humanos".