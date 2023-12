La madre de Itziar Castro se despide de su hija rota de dolor: “Realmente no me esperaba esta acogida"

Los primeros en llegar a primera hora de la mañana no podían ser otros que sus padres, Manel Castro y Lucía Rivadulla. Su madre aparecía completamente devastada , sin encontrar palabras para expresar su dolor en este difícil momento. Entre lágrimas y profundo pesar, Lucía ha querido compartir con los medios algunos de sus pensamientos.

"Palabras, soy madre, y en este momento no las tengo", ha confesado, evidenciando la abrumadora tristeza que embarga a la familia en estos momentos de despedida.

A pesar del dolor, Lucía Rivadulla ha querido expresar su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño y apoyo que ha recibido la familia tras el fallecimiento de Itziar: "Era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces, darle las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida de ella".