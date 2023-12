Primero, Rauw sobrepasó los límites de lo físico acercándose a la oreja de la cantante, por lo que recibió un pequeño empujón con el que ella consiguió apartarle. Al ver su negativa, él dijo en el micrófono: "Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella está como tímida", cosa que ella negó en rotundo. No se había negado a bailar con él por timidez, sino, simplemente, porque no quería: "No, no, no. A mí no me involucres. Hay muchas nenas guapas aquí", le contestó.