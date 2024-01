‘La sociedad de la nieve’, una tragedia en la que el canibalismo se convirtió en un pacto entre vivos y muertos

29 no volvieron a casa . 29 de 16. Y ellos, esos héroes que se quedaron a las puertas de ser supervivientes , son los protagonistas de esta producción dirigida por J. A. Bayona que, después de un breve paso por las salas, llega a Netflix . El protagonista de esta cinta que pelea por hacerse un hueco en los Oscar es Numa Turcatti, el último en morir antes de que se obrase el milagro . Y es su experiencia, encarnada por el actor Enzo Vogrincic, la que nos hace entender que, para que hubiesen vivos, tenían que haber muertos . De otra forma, esa sociedad que construyeron en la montaña no se habría podido sostener.

Fue así como treinta años después del accidente se empezó a fraguar 'La sociedad de la nieve', todavía en versión papel. Una historia que, de no tener pruebas de que ocurrió, parecería ficción . Seguramente una ficción poco creíble. Hasta cursi. Y esto, lo sobrehumano, 'lo imposible' de que saliese adelante, es lo que empujó a Bayona a querer llevarla al cine. Los que aún recuerden '¡Viven!', esa película de Frank Marshall en la que estrellas como Ethan Hawke daban vida a los supervivientes, comprobarán que en esta ocasión los héroes son todos. Los que quedaron y los que no. Y entenderán por qué, gracias a ella, todos los que sufrieron directa e indirectamente este trauma han logrado "cerrar una herida" que parecía que nunca terminaba de sanar .

Daniel Fernández Strauch, uno de los que tuvieron la fortuna de volver a casa, lo define así en una entrevista para esta misma web. "Verla fue como volver a estar en el avión. Es muy real. Salí exhausto de la sala. Me veía en el accidente, me veía en el alud, me veía en todo. Entiendo que 72 días no se pueden comprimir en poco más de dos horas, pero creo que quien la vea se va a dar cuenta de lo que pasamos y de cómo lo pasamos", nos explica.