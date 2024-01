Pedro Piqueras se emociona al recoger el Premio Jesús Hermida: "Si volviera a nacer, haría lo mismo"

El periodista Pedro Piqueras ha recibido este martes en la gala de los Premios Iris el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria

El comunicador de Albacete de 68 años se ha mostrado muy emocionado al recoger el galardón

El periodista Pedro Piqueras ha recibido este martes en la gala de los Premios Iris el máximo galardón concedido por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria.

El Consejo de la Academia decidió el pasado mes de noviembre otorgar por unanimidad este premio al periodista y fundador de la entidad en una reunión celebrada en la Fundación Casa de México en España. El comunicador de Albacete de 68 años, que puso fin a su etapa en Informativos Telecinco el pasado mes de diciembre tras casi 18 años en el espacio informativo de Mediaset, se ha mostrado muy emocionado al recoger el galardón en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

Las palabras de Pedro Piqueras tras recibir el Premio Jesús Hermida en la 25.ª edición de los Premios Iris:

"La verdad es que soy un tipo con suerte, eh. Sí, soy un tipo con suerte. En este momento, presidenta de la Academia, académicos, aparte de agradeceros este premio me hacéis sentir que todo ha merecido la pena. Creo que supe llegar, en algún sentido, me ayudaron mucho, supe estar, me ayudaron mucho, y al final creo haber salido también a tiempo. Miren, hace muchos años, no era el Pleistoceno, antes de que aparecieran los Premios Iris, Jesús Hermida, que me gusta mucho que estos premios lleven su nombre, me hizo una entrevista para la televisión, para el programa matinal. Yo estaba en Radio Nacional de España, hacía el parte, el diario hablado de las 14:00 horas. Me hizo una entrevista para saber cómo se hacía eso de la radio y la información en la radio".

"Y yo estuve contestando durante media hora y me preguntaba: '¿esto por qué será?'. No veía muy interesante lo que estaba diciendo ya, y en un momento determinado, terminó la entrevista y me llaman y me dicen: 'Pilar Miró dice que subas a verla'. Y en ese momento pensé: '¿qué habré dicho para que me llame la directora general?'. Subí y la directora general, que era una persona maravillosa, me dijo: 'quiero que hagas el informativo de televisión de las 21:00 horas, del telediario, tienes cinco minutos para pensártelo'. Bueno, ella era así. Me sobraban cuatro. Y me dio un consejo. Me dijo: 'mira Pedrito, muy atento a la cámara. La cámara es algo maravilloso, pero tienes que tener en cuenta que una cámara no te hace una fotografía. Una cámara te hace una radiografía. Puedes engañar a la cámara unos días, unas semanas, un mes, pero no mucho más'. Y lo tuve en cuenta".

"Después, Jesús Hermida, un ser maravilloso, se dedicó a entrenarme, a hablarme de los rudimentos de la profesión, cómo mirar a la cámara, cómo sentarte para que no se te hiciera arrugas la chaqueta. Bueno, a él se le hacían y no pasaba nada. Me enseñaba todo aquello. Me enseñaba a ganar confianza delante de la cámara. Y en un momento determinado cogió una de aquellas cámaras enormes del telediario de entonces, la agarró, la abrazó y me dijo: '¿qué es esto?'. Yo en aquel momento dudé de si era algo filosófico, en relación con ese artefacto, pero pasaron unos segundos y ya me decidí y le dije: 'una cámara'. Y el me dijo: 'sí, una cámara. Esto te tiene que excitar sexualmente. Esto te tiene que enamorar, porque si no te enamora, tú no vas a llegar a la gente, que es lo que se trata'. Y lo tuve en cuenta también, como lo de Pilar Miró".

"Durante mucho tiempo me he preguntado qué hacer para ser equilibrado, para no contribuir a la crispación, pero contar las cosas de verdad, todo lo que pasa. Me he preocupado mucho del contenido, de la forma, pero también he tenido una historia de amor con la cámara. Al final, todo ha merecido la pena. Por eso hoy aprovecho esta ocasión, que tengo el premio en mi mano, para dar las gracias a mi familia, a la que he descuidado estando tanto tiempo en la televisión. Para dar las gracias a mis compañeros en RTVE, en Antena 3 y, sobre todo, a quienes me han acompañado durante los últimos 18 años en Telecinco. 18 maravillosos años. Porque me han enseñado muchas cosas. Y, sobre todo, porque me han acompañado y me han hecho vivir la mejor profesión del mundo. Si volviera a nacer, haría lo mismo. Gracias a todos. Y viva la televisión".

Eva Triviño, mano derecha de Pedro Piqueras, y Curro, su hijo, le han acompañado en el escenario

Piqueras ha recibido con mucha alegría este premio entregado por todos los compañeros y compañeras de todas las cadenas de televisión, en reconocimiento de su dilatada carrera periodística de casi 50 años. La presentación del galardón ha comenzado en clave humorística, al interpretarse un rap sobre su trayectoria, y después ha llegado la emoción al aparecer en el escenario Eva Triviño, que fue mano derecha del periodista durante muchos años, y su hijo, Curro Piqueras.

Este premio, antes denominado Toda una Vida, ha sido otorgado en anteriores ocasiones a otras grandes figuras como Miguel de la Quadra Salcedo, Antonio Mercero, Chicho Ibáñez Serrador, Josefina Molina, Matías Prats Sr., José de las Casas, Rosa María Calaf, Rosa María Mateo, José Ángel de la Casa, José María Íñigo, Laura Valenzuela y Mercedes Milá, entre otros.

