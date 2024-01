La española 'Robot Dreams', nominada a la mejor película de animación para los Óscar

La película fue una de las seleccionadas en el apartado en el que también compiten 'The Boy and the Heron', de Hayao Miyazaki; 'Elemental', de Peter Sohn; 'Nimona', de Nick Bruno y Troy Quane, y 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'´, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.