El homenaje a María Jiménez en los Premios Grammy: su nombre, entre los tristes fallecimientos del 2023

La 66 edición de los Premios Gramm y ha estado protagonizada por las mujeres . La cantante estadounidense Taylor Swift hizo historia al recoger su cuarto premio al Mejor Álbum del año, lo que le ha convertido en la artista más laureada de todos los tiempos en esta categoría. Por su parte, Miley Cyrus se proclamó ganadora del Grammy a la Grabación del Año por 'Flowers', Karo l G ganó el gramófono al Mejor Álbum de Música Urbana y Billie Eilish recibió el galardón a la Canción del Año por 'What Was I Made for?'. Y hay una cantante española que también obtuvo un importante reconocimiento en la gala de premios más importante de la música.

Annie Lenox interpretó el momento más emotivo de la noche, cuando hizo una versión del tema más conocido de la fallecida Sidney O'Connor, Nothing Compares To You. Fue la banda sonora del vídeo In Memoriam que el certamen dedicó a todos los músicos, cantantes, compositores y resto de profesionales ligados al mundo de la música que han muerto en el último año. Entre los nombres, para nosotros, destacó el de la "singer" María Jiménez, cuyo rostro apareció en la pantalla gigante habilitada al efecto. Así, el epicentro de la música recordaba la trayectoria de esta cantante tan querida en nuestro país, que falleció el pasado 7 de septiembre.