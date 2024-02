Premios Grammy: Taylor Swift hace historia al ganar su cuarto premio a Mejor Álbum del Año

La estadounidense ha superado así a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, con los que empataba hasta hoy.

La artista se ha coronado en una gala en la que las mujeres han sido las grandes protagonistas. Asimismo, Billie Eilish venció en el apartado de canción del año por 'What Was I Made For?' -parte de la banda sonora del filme 'Barbie'- y la canción viral 'Flowers' ha otorgado a Miley Cyrus los dos primeros gramófonos de su trayectoria: mejor grabación y mejor actuación pop en solitario.