Bruce Willis reaparece para celebrar el 30 cumpleaños de su hija Tallulah

Casi un año después, en 2023 su familia explicó que sufría demencia frontotemporal . Desde entonces su estado de salud ha empeorado . En los últimos meses ha tenido "más días malos que buenos", aseguraba un amigo suyo al medio 'US Weekly', explicando que la enfermedad del actor "ha unido aún más a toda la familia" y como "nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce, aprovechan cada momento que pasan con él".

Todavía reconoce a su mujer, Emma Heming, y a sus hijas, pero no a su exesposa, según admitió una fuente cercana a la familia, en declaraciones a la revista ‘Closer’. En su última visita, "Demi Moore se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", explica la fuente citada por el medio estadounidense, señalando que fue un momento muy duro para la actriz.