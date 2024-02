"Oppenheimer" triunfa en la ceremonia de los Premios BAFTA 2024

La ceremonia de entrega de los Premios BAFTA 2024 no ha dado sorpresas mayores. La gala, celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, confirmó el estatus de Oppenheimer, el filme de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica, como el gran favorito para los Oscar.

A la ceremonia presentada por el actor David Tennant asistieron estrellas del Reino Unido y de todo el mundo, como el príncipe William, Tom Cruise (a través de una conexión con video) y Michael J. Fox. Las otras dos películas más destacadas de la noche fueron Pobre criatura (Yorgos Lanthimos), que se hizo con cinco galardones y Zone of Interest (Jonathan Glazer), que se llevó tres.

Sin embargo, el filme de Juan Antonio Bayona, La sociedad de la nieve, no ha tenido tanta suerte en esta gala y no ha conseguido ningún galardón, a pesar de ser ya la segunda película de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix.