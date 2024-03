Robert Downey Jr: auge y caída de un superviviente que ha cerrado un ciclo ganando un Oscar

Robert Downey Jr ha ganado el Oscar a Mejor actor de reparto por su papel en ‘Oppenheimer’ . Una victoria que no por poco sorprendente deja de ser una forma de cerrar un ciclo para el intérprete, que en su discurso de agradecimiento ha puesto en relieve lo inviable que fue en el pasado imaginarse alcanzando un hito como este. Su dura infancia, su paso por la cárcel y su relación con las drogas llevaron al actor a lo más bajo. Repasamos la historia de caída y auge de una estrella que logró sobrevivir a los vaivenes de Hollywood.

Por ese entonces, corrían los años setenta y parece ser que en el mundo del cine, no consumir era lo extraño. Downey Jr comenzó a hacerse un hueco en el oficio. A los 22 años tuvo un papel en la película ‘Menos que cero’ en la que hacía de yonki y él mismo ha revelado que su personaje parecía “el fantasma de las navidades futuras”. "Antes de aquella película tomaba drogas después del trabajo y en los fines de semana. A veces me presentaba en los rodajes con resaca, pero no más a menudo que los demás operarios. Hacía de yonqui y, para mí, el personaje era como el fantasma de las navidades futuras. Era una exageración de mí mismo”, aseguró el actor en una entrevista. Y ese fantasma estaría a punto de llegar.