Con la edición 2024 de los Premios Oscar, que tendrán lugar el próximo 11 de marzo, cabe preguntarse por los premios que reciben los ganadores de cada una de las categorías de estos galardones. Y es que, la glamurosa ceremonia de los Premios Oscar y todo lo que la rodea siempre ha capturado la imaginación del público, no solo por el brilli brilli y la celebración del talento cinematográfico, sino también por los supuestos exorbitantes premios y regalos que reciben sus nominados .

Sin embargo, la realidad es bien diferente, ya que según establece el propio reglamento de la Academia el mérito de los vencedores se reconoce con un trofeo en forma de una estatuillla de oro, pero no está acompañado por un premio monetario de ningún tipo . A esto hay que añadir que los ganadores tienen absolutamente prohibido vender la estatuilla, por lo que a pesar de estar hechas de este preciado y precioso material, su valoración está establecida en un dólar . Ese sería el dinero que recibirían los agraciados en caso de no querer el galardón, que deberían además devolverlo a la academia como única alternativa.

Por otro lado existe la tradición de obsequiar a los nominados con lujosas cestas de regalos. Como no podía ser de otra forma, esta se mantendrá un año más, y con este irán 22 años seguidos de cesta ultra VIP , elevando el estándar de opulencia y extravagancia.

Estas cestas, conocidas oficialmente como "Everyone Wins" Gift Bags, son responsabilidad de la compañía de marketing de entretenimiento con sede en Los Ángeles, Distinctive Assets. Se entregan a los nominados en las categorías de actuación y dirección, aunque no se hace de manera física durante la ceremonia, ya que no se trata de un regalo ‘oficial’ de la Academia de Cine, sino una iniciativa privada de la firma que se encarga de crear estos packs de regalos.