Muere el filólogo y académico Francisco Rico, de 81 años, especialista en Cervantes

Con ese entusiasmo del filólogo, Rico relataba que cuando en 'el Quijote' se hablaba de "sardinas en lercha", no se sabía qué quería decir, porque "lercha" no existe en castellano, pero en realidad, continuaba, quería decir "percha". "En aquella época todo se ponía en perchas con ganchos", aclaraba. El 'Quijote' -aseguraba Rico- es el único libro de Occidente que ha sido 'best seller' todos los días de su vida. Ni Calderón ni Shakespeare ni Dante consiguieron algo así".