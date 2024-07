Los superhéroes mejor pagados del cine: el que más cobra saca millones de ventaja al resto

El superhéroe mejor pagado saca muchos millones de ventaja al resto del top 10

Marvel y DC se disputan los sueldos más elevados del género

Las nuevas generaciones podrían cambiar las cosas en ambos universos

Aunque parezca que el cine de superhéroes es muy reciente, lo cierto es que lleva muchas décadas entre nosotros, y además colocándose como lo más visto de la taquilla. Mucho ha llovido desde aquel ‘Superman’ de Richard Donner, con banda sonora de John Williams y un Christopher Reeve mimetizado con el superhéroe más famoso de la historia. Dicha película sentó las bases para todo lo que vino después y, pese a que sus secuelas fueron perdiendo calidad, el mito de Superman se mantuvo. Al menos hasta que llegó Batman de la mano de un joven Tim Burton, y volvió a darle una vuelta al género. DC adelantando a Marvel por la izquierda. Porque los únicos intentos de adaptar algún personaje de la editorial de Stan Lee siempre caía en saco roto. ¡Hasta Michael Jackson estuvo muchos años empeñado en adaptar ‘Spider-Man’! De hecho, casi compró Marvel cuando la compañía pasaba por un muy mal momento económico.

Hasta que llegó ‘X-Men’, la cinta de Bryan Singer, seguida del ‘Spider-Man’ de Sam Raimi, y las reglas cambiaron una vez más. Con actores conocidos, por supuesto, mezclados con nuevos talentos como Tobey Maguire o Hugh Jackman. Los sueldos aún no eran astronómicos. Era un género que seguía probándose, buscando rentabilidad. Y, sobre todo, un respaldo de la crítica que no existía… hasta que aterrizó el Batman de Christopher Nolan. Su trilogía del Caballero Oscuro unió a la taquilla y a la crítica, además de provocar que DC no saliera de su oscuridad durante casi 15 años (uno de los motivos por los que fracasó el nuevo DCU comandado por Zack Snyder). En la trilogía de Nolan, el actor Christian Bale se embolsó 9 millones por la primera, 10 por la segunda y 15 por la tercera. Pero en estas dos últimas, también se llevó un bonus de taquilla, así que su salario ascendió hasta los 20 millones. Y, aun así, no es ni de lejos uno de los superhéroes mejor pagados del cine.

Marvel lidera la lista

Seas fan o no de los cómics y de las adaptaciones cinematográficas, sabrás que hay dos grandes casas editoriales que llevan repartiéndoselo todo desde hace décadas. Por un lado tenemos DC, con Batman, Superman, Wonder Woman o Harley Quinn. Por otro, Marvel con Spider-Man, Lobezno o Capitán América. Pero claramente Marvel ha ganado el discurso en estos últimos veinte años, gracias al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) y ha colocado a sus actores protagonistas entre los mejor pagados, ya no solo del género, sino casi del cine actual. Aunque DC sigue tratando de disputarle el trono, y quién sabe si cambiarán las cosas cuando se estrene ‘Superman Legacy’, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corensweet.

Por ahora, en el top10 de superhéroes mejor pagados del cine, encontramos en los dos últimos puestos precisamente a dos actores de DC, que además no formarán parte de ese nuevo universo de James Gunn. Cerrando el top 10 aparece Ben Affleck, el penúltimo Batman antes de la llegada de Robert Pattinson. El veterano actor nunca acabó de encontrarse cómodo, pese a que muchos fans le destacan como la mejor encarnación del personaje. Estuvo a punto de tener su propia película en solitario, pero problemas en la producción (y sobre todo, el pinchazo del universo de Zack Snyder) provocaron que se saliera del proyecto. Su sueldo más alto fue 12,5 millones por aparecer unos pocos minutos en ‘Escuadrón Suicida’. Desde luego, el salió muy bien la jugada.

Junto a él, con 13 millones, encontramos a Will Smith que, aunque muchos lo hayan olvidado, también participó en ‘Escuadrón Suicida’, pero la de David Ayer. Aunque el actor suele recibir más dinero por otras películas (40 millones por ‘King Richard’), su escasa participación en el universo y la floja taquilla de la cinta no le hicieron subir muchos más. Tras él, tenemos un cuádruple empate consuelos de 15 millones de euros. Ahí nos encontramos a Jeremy Renner (Ojo de Halcón), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Evas (Capitán América) y Jason Momoa (Aquaman). Los tres primeros consiguieron jugosos cheques por su papel en la icónica ‘Vengadores: Endgame’, mientras que Jason Momoa llegó a la cifra gracias a ‘Aquaman 2: El reino perdido’. Y ojo, porque Momoa solo recibió 3 millones de dólares por la primera entrega, pero claro, fue la única película de ese nuevo DCU que superó la barrera de los mil millones, por lo que renegoció (y muy bien) su contrato para la secuela.

Marvel coloca tres de sus principales actores en el top4. Primero encontramos a Scarlett Johansson, que elevó su sueldo a los 20 millones de dólares por la película en solitario de ‘Viuda Negra’, pese a que fue directamente a Disney Plus, ya que su estreno tuvo lugar durante la pandemia de COVID-19. Ni siquiera le hizo falta estrenarse en cines para agenciarse semejante cheque. Chris Hemsworth también sitúa su sueldo más alto en los 20 millones, gracias a su participación en ‘Thor: Love and Thunder’. Pero ojo, aún sigue muy activo en Marvel y esa cifra podría subir en próximas películas. No es nada descartable.

Los dos primeros puestos del top 10

Podríamos pensar que el top2 de la lista estaría apretado, y que les separarían a ambos muy pocos millones de diferencia. Nada más lejos de la realidad. Primero encontramos a Dwayne Johnson y su sonoro fracaso ‘Black Adam’ que ni siquiera consiguió llegar a los 400 millones en taquilla. La promoción fue caótica, con Johnson tratando de erigirse como la nueva imagen de DC. Y gracias a ello consiguió un sueldo de 22,5 millones. El más alto de un actor de DC. Pero está muy lejos del número 1 que, cómo no, tiene nombre y apellidos: Robert Downey Jr.

El actor que dio vida a Iron Man desde 2007 (y que se rumorea podría regresar en la futura ‘Avengers: Secret Wars’), era la imagen de todo el universo de Marvel. Su Tony Stark era la piedra angular, el alma y el corazón de los Vengadores. Por lo que Kevin Feige aceptaba muchas de sus demandas. El actor pidió un porcentaje de taquilla por su participación en ‘Vengadores: Endgame’ y, aunque solo tuvo un salario de 20 millones de dólares, junto a ese porcentaje el total subió hasta los 75 millones. Una auténtica brutalidad. Desde luego es la viva imagen de Tony Stark en la Tierra. De eso ya no hay ninguna duda.

