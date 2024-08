Jack Russell, fundador de la banda Great White, muere a los 63 años

"Aportó la misma excelencia a cada espectáculo. La consistencia de sus actuaciones en directo siempre fue incomparable. Descanse en paz uno de los mayores campeones del rock", concluyó el grupo. Russell nació el 5 de diciembre de 1960 en Montebello, California. En 1977 fundó la banda Bante Fox con Mark Kendall, antes de cambiar el nombre a Great White. Russell estuvo con el grupo hasta 1996, haciéndose conocido por sus canciones 'Rock Me' (1987), 'Once Bitten, Twice Shy' (1989) y 'The Angel Song' (1989)