'Manuela, el vuelo infinito', la obra teatral sobre la campeona del mundo en ciclismo paralímpico: "No hay límites"

El accidente en 2021 fue un antes y un después para ella. "La montaña y la escalada eran gran parte de mi vida. Era mi primer día de vacaciones y, nada, me caí. Me caí 30 metros para abajo, me quedé colada de una cuerda. Y de repente te encuentras con tu vida cambiada por completo", explica Manuela, todo un ejemplo de afrontar adversidades.

"Aunque no me puedo mover de tetas hacia abajo, y aunque no tengo control sobre mi tronco, he sido capaz de besar y de abrazar", precisa la protagonista de la obra 'Manuela, el vuelo infinito', que se podrá disfrutar en la Sala Cuarta Pared de Madrid del 17 al 26 de octubre. Manuela asegura que se lo debe todo principalmente a sus amigos: "Ellos fueron quienes dijeron que tenía que empezar a hacer algo. Y ahí surgió la bici".