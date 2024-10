El renacer de Demi Moore o cómo vengarse de Hollywood por haberse olvidado de ti

Si creciste en los 90, hay varios actores y actrices que estaban en todas partes. A falta de internet y de redes sociales, la presencia de las grandes estrellas tenía que medirse en periódicos, revistas y anuncios televisivos. Porque no valía solo con estrenar películas. Tenías que ser visible, pero siempre con ese toque misterioso y enigmático que te daba Hollywood . Algo que hoy en día es imposible, sobre todo por culpa de Instagram, TikTok y similares.

Demi Moore no tuvo una infancia fácil ni mucho menos. Con una relación muy tormentosa con su madre (alcoholismo y cárcel mediante), la joven nacida en Roswell, Nuevo México, decidió irse de casa a los 16 años para trabajar de recepcionista en los estudios de la 20th Century Fox. Ahí conoció a Nastassja Kinski (musa de Win Wenders en ‘Paris, Texas’) y decidió probar poco a poco en el mundo del cine y la interpretación.

Pero no fue hasta 1990 que el mundo entero conoció a Demi Moore. Llegó ‘Ghost. Más allá del amor’, y arrasó literalmente. Más de 500 millones recaudados, para un presupuesto solo de 22, convirtiéndose en la película más taquillera del año (además de ser la película más alquilada en 1991).

Era la época en la que cualquier mujer que destacaba era carne de convertirse en sex symbol. Demi Moore no pudo escapar a esa receta para el desastre ideada en la industria audiovisual norteamericana. Célebre es la portada de Vanity Fair en agosto de 1991, en la que la actriz aparece desnuda y embarazada. Rompió todos los esquemas y por supuesto, fue ampliamente criticada. Porque una mujer no podía ser sexy y estar embarazada a la vez. Seguía habiendo un tabú enorme respecto a eso.

“Fue tan importante para mí porque no se trataba solo de mí; se trataba de cambiar las reglas del juego para todas las mujeres. Pero, como estaba interpretando a una stripper, traicioné a las mujeres. La narrativa rápidamente se convirtió en: ‘Bueno, solo está cobrando esa cantidad porque está interpretando a una stripper’. Me afectó mucho. Pero al mismo tiempo, entendí que cualquiera que se atreva a ser el primero recibirá el golpe. Eso vale para cualquiera que desafíe el statu quo”, explicó en una entrevista para Variety.

Demi Moore cambió las reglas del juego y por ello fue vapuleada y olvidada. Porque Hollywood hay cosas que no perdona. Su siguiente película fue ‘La teniente O’Neill’, que también fue un fracaso en taquilla. Moore ya no era rentable. Y mucho menos con esos sueldos astronómicos (cobró cerca de 11 millones para la película de Ridley Scott en la que, por cierto, se rapó el pelo y causó una auténtica conmoción). Así que Hollywood hizo lo que suele hacer con las mujeres llegadas a cierta edad o que se vuelven poderosas: renegar de ella. La prensa la atacaba por todos lados, criticaba su forma de actuar, su forma de vestir, su relación con Bruce Willis. Había una diana en su espalda y no había forma de quitársela.