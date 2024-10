La historia se repite: así fue la polémica salida de Amaia Montero de 'La Oreja de Van Gogh'

Otra de las candidatas que más sonó para el puesto fue Edurne , concursante de la cuarta edición de Operación Triunfo. Y curiosamente, uno de los éxitos de la cantante de su primer disco, ‘Amores dormidos’, también estaba compuesta por Xabi San Martín. Sonó con mucha fuerza, sobre todo gracias a una inocentada por parte de Los40 el 28 de diciembre de 2007. Pese a ello, se confirmó que Edurne tampoco sería la vocalista deseada. Aunque a ella no le desagradó la idea en absoluto. "Me sentí un poco sorprendida ya que a mí no me habían dicho nada, ni siquiera que dirían esa broma. La idea me gustaba, lo que pasa es que yo prefiero seguir con mi carrera en solitario”, explicó en su momento.

Pasaba el tiempo y, mientras Amaia preparaba su primer disco en solitario, el grupo no tenía claro quién podría ocupar su lugar. Hasta que apareció Leire Martínez, concursante de la primera edición de Factor X en España, quedando a las puertas de la gran final que ganó María Villalón. Y aunque se filtró la noticia en marzo de 2008, no fue hasta el 14 de julio en el que se hizo oficial su integración en el grupo. Desde entonces, cuatro discos, varios éxitos a sus espaldas, y una lucha constante contra los medios, los fans e incluso los integrantes del grupo. La imagen de sustituta provisional no dejaba de sobrevolar por encima y, aunque la cantante lo dio todo, parece no haber sido suficiente. Sobre todo tras el regreso de Amaia Montero a los escenarios durante uno de los conciertos de Karol G en el Bernabéu para cantar ‘Rosas’. Ahí comenzaron los rumores de que podría volver al grupo, y Leire tuvo que reivindicarse como nunca antes. "No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee; no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo”, confesó en una entrevista al Diario de Navarra.