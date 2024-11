El malabarista Michael Ferreri tras ganar el Premio Nacional de Circo: "Para mí es la guinda del pastel"

Michael Ferreri nació en Sevilla en 1996 y se consagró como malabarista de manera autodidacta. Pertenece a una familia de amplia tradición circense, en concreto cuatro generaciones: "Por parte de mi padre soy la cuarta generación y por parte de mi madre soy la quinta. He nacido y me he criado en el circo". Con 11 años descubrió los malabares y con ellos ha conseguido labrar, pese a su juventud, una sólida trayectoria internacional avalada por más de 38 récords mundiales, cuatro de ellos conseguidos en 2023 y reconocimientos en diferentes países.