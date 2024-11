La fundación 'Músicos por la Salud' subastará las guitarras de Estopa, Rozalén o Alejandro Sanz por los afectados de la DANA

Ante de actuar, Carlos Goñi ha llamado a reflexionar sobre lo ocurrido: "Deberíamos sentarnos cada uno, de una manera individual, y sacar conclusiones sobre qué volver a hacer, qué no volver a hacer... y no hablo de bajar a buscar el coche, hablo de nuestra vida en general: que 230 muertos valgan para algo también". Por su parte, Sole Giménez, ha agradecido a los presentes su compromiso pero ha pedido que este se mantenga a lo largo del tiempo; "esto no va a ser fácil de levantar y somos aquí los valencianos los que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, no nos olvidemos", ha reivindicado.