Miguel Bosé ha anunciado este jueves la gira 'Importante Tour', que arrancará en febrero de 2025 en México y tiene cerradas 11 fechas a partir de julio en España , y con la que el cantante vuelve a los escenarios tras ocho años, con la intención de visitar más países aún no desvelados entre el próximo año y 2026.

En esta nueva etapa, Bosé estará acompañado por una banda de músicos y coristas bajo la dirección musical de Mikel Irazoki. Juntos interpretarán una extensa lista de éxitos, entre los cuales no faltarán 'Amante bandido', 'Te amaré', 'Nena', 'Nada particular', 'Si tú no vuelves' y 'Morena mía', entre muchos otros.