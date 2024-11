En palabras del propio artista: "Saco lo que llevo dentro y lo vuelco en un papel. Me sale una letra, una melodía, me emociona porque habla de mi verdad. Se hace canción. Pues parece que eso se llama música y que por eso soy musico. Tengo tanto respeto a ese vehículo que es capaz de conectar con la vida de otras personas, a la tarea, al cuidado de cada cosa que hago, que me duele cuando siento que no lo hay. Sé lo que cuesta hacer las cosas con amor. Sé el esfuerzo que supone comprar un disco, una entrada. Estoy cansado de la obviedad, de ver cómo se va al resultado y no a lo que pide el corazón. Estoy cansado de las modas, de lo que toca hacer. Por eso nace este disco, por eso mi grito de revolución, de 'basta ya'. ¿Por qué seguir un canon? ¿Por qué hacer lo que la industria, la gente, la radio, las plataformas piden? ¿Por qué no hacer lo que te sale de las entrañas? Eso he hecho: diez canciones que resumen muchas cosas que me remueven los intestinos y el cerebro. Esta es mi playlist, estas son mis novedades viernes favoritas que quiero compartiros".