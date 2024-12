La reina de la Navidad comenzó su tan esperada gira navideña, 'Christmas Time', el pasado mes de noviembre

La popular artista celebra con este tour el 30° aniversario de su sencillo 'All I Want For Christmas Is You'

La cantante cerrará la gira el próximo 17 de diciembre en Brooklyn, Nueva York

Diciembre es sinónimo de Navidad y, por ende, de Mariah Carey. Si el espíritu navideño tuviera una banda sonora oficial, seguramente sería obra de la popular artista. Y es que cada último mes del año, esta estrella de la música pop resurge como el icono más destacado de la temporada gracias a su megaéxito 'All I Want for Christmas Is You', un clásico que, desde su lanzamiento en 1994, ha redefinido la música navideña en todo el mundo. Mariah Carey no solo interpreta Navidad, ella es la Navidad.

Hace tres décadas que Carey, que por aquel entonces ya estaba consolidada como una de las grandes voces de su generación, decidió lanzar su cuarto álbum, 'Merry Christmas'. Aunque los álbumes navideños eran comunes, pocos artistas apostaban por crear canciones originales en este género.

Sin embargo, Carey decidió dar el salto y 'All I Want for Christmas Is You' se convirtió en un éxito instantáneo. Un triunfo que ha perdurado con el paso de los años -genera millones de dólares cada temporada-. En 2019, 25 años después de su lanzamiento, alcanzó por primera vez el puesto número uno en el Billboard Hot 100, un logro sin precedentes. Y ahora, en 2024, ha querido celebrar el 30° aniversario del sencillo con una gira navideña.

Con el tour 'Christmas Time', la intérprete de Obssesed está visitando 20 ciudades de Estados Unidos. Comenzó el pasado el 6 de noviembre en Highland, California, y termina el 17 de diciembre en Brooklyn, Nueva York. Ha sido en uno de sus conciertos donde ha sorprendido a propios y extraños al verse incapaz de alcanzar la mítica y alta nota de la frase 'It's time'.

En concreto, este contratiempo ocurrió en el show del State Farm Arena en Atlanta el pasado 23 de noviembre. Un momento que se ha hecho viral en las redes sociales y que generó las risas de los allí presentes, incluida de la propia diva estadounidense, que supo anteponerse al problema y continuar con su espectáculo ofreciendo un magnífico concierto con canciones como 'Fantasy', 'Always Be My Baby', 'Honey' y 'We Belong Together', entre otras.

